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    Армяне нарушили режим прекращения огня 125 раз за сутки

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана обстреляны с позиций, дислоцированных на безымянных высотах Тертерского, Агдамского и Физулинского районов

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 125 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Джафарли Газахского района, Агбулаг и Коханеби Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

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