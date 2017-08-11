Армяне нарушили режим прекращения огня 124 раза за сутки

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 124 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Ферехли, Гушчу Айрым, Мезем Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.