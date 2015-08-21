Армяне нарушили режим прекращения огня 124 раза в сутки с использованием минометов и крупнокалиберных пулеметов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 124 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Кянгярли, Юсифджанлы, Ширванлы, Шураабад, Новрузлу, Гарагашлы, Мярзили, Джавахирли, Шихлар Агдамского района, Горган, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсаллы, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.