Армяне нарушили режим прекращения огня 122 раза

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 122 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван Ноемберянского района и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.