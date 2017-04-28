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    Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз

    Подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Гедабекского района

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

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