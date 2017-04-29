Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (9 снарядов) и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгеовит Иджеванского района, Воскеван, Барекамаван Ноемберянского района, Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гушчу Айрым, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Джевахирли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.