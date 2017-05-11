Армяне нарушили режим прекращения огня 120 раз

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 120 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Вазашен, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.