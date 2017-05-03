Армяне нарушили режим прекращения огня 119 раз за сутки

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 119 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Чинари, Айгедзор, Айгепар и Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, Мунджуглу, Алибейли, Агдам Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Ширванлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.