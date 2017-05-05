Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 117 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен Иджеванского района, Шаваршаван Ноемберянского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы, Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.