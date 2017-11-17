Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.