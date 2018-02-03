Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Коханеби и на безымянных высотах на территории Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.