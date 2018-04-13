Армяне нарушили режим прекращения огня 110 раз

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер, Айгеовит Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Алибейли, Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Сарыджалы, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.