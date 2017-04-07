Армяне нарушили режим прекращения огня 100 раз

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-мм минометы (12 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 100 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Мерзили, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.