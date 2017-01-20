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    Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 42 раза за сутки

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны в различных направлениях фронта

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 42 раза.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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