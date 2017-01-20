Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 42 раза за сутки

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 42 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Агдам, Коханеби, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.