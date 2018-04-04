Армяне нарушили перемирие 87 раз

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.