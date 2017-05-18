Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы, нарушили режим прекращения огня 115 раз

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 120-мм (32 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 115 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Коханеби, Мунджуглу, Алибейли Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Джевахирли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.