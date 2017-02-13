Армяне, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, нарушили режим прекращения огня 37 раз за сутки

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя 60-, 82- и 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 37 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Тертерского Мерзили, Немирли, Гарагашлы, Агдамского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.