Армяне, используя гранатометы, нарушили режим прекращения огня 128 раз

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 128 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джеферли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.