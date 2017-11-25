Армяне, используя гранатометы и минометы, нарушили режим прекращения огня 146 раз

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы и 60-миллиметровые минометы (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 146 раз. Об этом Report сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джебраильского районов.