Армяне 94 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 94 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Мосесгех Бердского района, - позиции в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шихлар, Новрузлу, Баш Гарвенд, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 99 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.