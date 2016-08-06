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    Армяне 8 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 8 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

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