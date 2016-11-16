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    Армяне 59 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы и крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 59 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Довех Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Гаймаглы, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов, позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Юсифджанлы, Сарыджалы, Джавахирли, Баш Гарвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.

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