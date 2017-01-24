Армяне 30 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 30 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Кёхнегышлаг Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг, Коханеби, и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Гарагашлы, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.