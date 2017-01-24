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    Армяне 30 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Были обстреляны позиции ВС Азербайджана с позиций на безымянных высотах Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 30 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Кёхнегышлаг Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари  и на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг, Коханеби, и Мунджуглу Товузского района. 

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Гарагашлы, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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