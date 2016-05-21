Армяне 29 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ / За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 29 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгедзор Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных в селе Нямирли Агдамского района, селе Куропаткино и на безымянных высотах Ходжавендского района.