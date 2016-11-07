Армяне 29 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы и пулеметы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 29 раз.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Шаваршаван Ноемберянского района, Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Фарахли Газахского района и на безымянных высотах на территории Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Гарагашлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Горанбойского, Ходжавендского и Джабраильского районов.