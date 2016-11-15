Армяне 29 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министерство обороны сообщает, что формирования вооруженных сил Армении, используя 60-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 29 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского и Бердского районов, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района и в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.