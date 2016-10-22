Армяне 20 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Фарахли Газахского района, а также на безымянных высотах в Товузском и Гедабекском районах.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Намирли, Шураабад Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.