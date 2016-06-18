Армяне 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Алибейли и Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Ходжавендского и Джабраильского районов.