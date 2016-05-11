Армяне 142 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и минометы

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 142 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 мм минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селах Довех и Шаваршаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджилы, Кямярли и Фарахли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 144 огневых удара по позициям и окопам врага.