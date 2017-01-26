Армяне 14 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 14 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, - позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского и Джабраильского районов.