Армяне 14 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберяньского района, - позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Гёйгёльского, Горанбойского и Джабраильского районов.