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    Армяне 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на безымянных высотах Джабраильского района

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберяньского района, Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Кямярли, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Мярзили Агдамского района, Куропаткино  Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Джабраильского района.

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