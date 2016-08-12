Армяне 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван Ноемберяньского района, Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Кямярли, Гаймаглы, Гызылгаджилы Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Джабраильского района.