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    Армяне 14 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберяньского района, - позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также на безымянных высотах Гёйгёльского, Горанбойского и Джабраильского районов.

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