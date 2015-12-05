Армяне 100 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 100 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-мм минометы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района,- позиции, расположенные в селах Агдам, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гарвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 105 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.