​Армия Азербайджана нанесла 125 огневых залпов по позициям врага

Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток в целом 121 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района Армении, были обстреляны наши позиции, расположенные на безымянных высотах на территории Газахского района, селе Кехнегышлаг на территории Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, на безымянных высотах и в селе Алибейли Товузского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района – наши позиции, расположенные на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

С позиций, расположенных вблизи сел Талыш, Гюлистан Геранбойского района, Гейарх, Чилябюрт, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Новрузлу, Джавахирли, Кенгерли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Намирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов, были подвергнуты обстрелу позиции наших Вооруженных Сил.

Учитывая оперативную обстановку, Вооруженные Силы Азербайджана нанесли 125 огневых залпов по боевым точкам, позициям и траншеям врага.