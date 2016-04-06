Армения признала гибель 29 военнослужащих, 7 из которых офицеры

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В боях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта армянская сторона потеряла 29 военнослужащих, 7 из которых офицеры. Как сообщает Report, об этом заявили официальные лица Армении.

Согласно информации, без вести пропали 28 армянских военнослужащих.

В ходе боев был ранен 101 армянский военнослужащий, 20 из которых офицеры, а 81 – сержанты, рядовые и контрактные военнослужащие. Были выведены из строя 4 танка и 4 БМП.