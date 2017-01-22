Армения нарушила режим прекращения огня в 51 раз

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя гранатометы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 51 раз.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Баладжафарли Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.