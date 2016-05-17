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    ​Армения и Азербайджан заявили о готовности к урегулированию в Карабахе

    ОБСЕ: президенты подтвердили приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта

    Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян и глава Азербайджана Ильхам Алиев на первой после обострения конфликта в Нагорном Карабахе встрече заявили о приверженности мирному урегулированию.

    Как передает Report, соответствующее заявление опубликовала по итогам встречи Минская группа ОБСЕ.

    "Президенты подтвердили приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта… Чтобы снизить риск дальнейшего насилия, они согласились в кратчайшие сроки завершить работу над расследовательским механизмом ОБСЕ", — говорится в заявлении.

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