Минобороны: Армяне атаковали позиции ВС Азербайджана, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Формирования ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 19 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гаймаглы и в селе Коханеби Товузского района.

Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.