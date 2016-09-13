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    Минобороны: Армяне атаковали позиции ВС Азербайджана, используя крупнокалиберные пулеметы

    Формирования ВС Армении нарушили режим прекращения огня в целом 19 раз

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Формирования ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 19 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гаймаглы и в селе Коханеби Товузского района.

    Позиции наших Вооруженных Сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.

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