Армянский правозащитник: Не стоит доверять Кочаряну и Саргсяну

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Режимы Кочаряна и Саргсяна не появились бы на политической арене Армении без карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявил армянский правозащитник Ваан Мартиросян на конференции на тему "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

"Они творили авантюры, интриганство в рамках разрешения нагорно-карабахского конфликта. Не стоит им доверять", - заявил В.Мартиросян.

Правозащитник подчеркнул, что не изобретет колесо, если скажет, что на протяжении последних 15 лет ни министр иностранных дел, ни высшее руководство страны не имели права голоса в различных переговорных процессах.

"Война началась по инициативе третьей силы, которая в угоду своих империалистических амбиций не хотела видеть стабильности в регионе", - сказал В.Мартиросян.