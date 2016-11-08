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    Армянский правозащитник: Не стоит доверять Кочаряну и Саргсяну

    Война началась по инициативе третьей силы

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Режимы Кочаряна и Саргсяна не появились бы на политической арене Армении без карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявил армянский правозащитник Ваан Мартиросян на конференции на тему "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

    "Они творили авантюры, интриганство в рамках разрешения нагорно-карабахского конфликта. Не стоит им доверять", - заявил В.Мартиросян.

    Правозащитник подчеркнул, что не изобретет колесо, если скажет, что на протяжении последних 15 лет ни министр иностранных дел, ни высшее руководство страны не имели права голоса в различных переговорных процессах.

    "Война началась по инициативе третьей силы, которая в угоду своих империалистических амбиций не хотела видеть стабильности в регионе", - сказал В.Мартиросян.

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