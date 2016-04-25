Арлем Дезир: Нет военного пути решения карабахского конфликта

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь Франции по европейским делам Арлем Дезир считает, что необходим международный контроль за режимом прекращения огня в Карабахе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам А.Дезира, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта исходят из того, что режим перемирия должен неукоснительно соблюдаться, и нужны механизмы, которые позволят контролировать этот процесс.

"Именно поэтому необходимо установить механизмы контроля, и сделать это под эгидой международного сообщество. Эту роль может исполнять ОБСЕ - с наблюдателями, электронными устройствами, другими техническими или людскими средствами, которые в каждый момент позволят знать, какова ситуация, и проверить. И это должна быть объективная информация", - сказал Дезир.

Он добавил, что обострение конфликта в начале апреля показывает, насколько опасна ситуация: "Надо заставить пушки замолчать. Нет военного пути решения карабахского конфликта. Есть одно решение – возвращение за стол переговоров".