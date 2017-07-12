Аргентинский сенатор осудила провокации армян на линии фронта

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Руководитель группы дружбы с Азербайджаном в сенате Аргентины Мария Эстер Лабадо направила письмо в посольство Азербайджана в Аргентине в связи с убийством вооруженными силами Армении 2-летней Захры Гулиевой и ее бабушки в селе Алханлы Физулинского района.

Как сообщили Report, в МИД в Азербайджана, в письме сенатор выразила глубокое сожаление в связи с убийством гражданского населения вооруженными силами Армении в селе Алханлы Физулинского района.

"Это событие беспокоит нас не только потому, что является атакой против духа нашего народа, но и потому что убийство детей обязательно должно порицаться", - отметила М.Э.Лабадо.

Отметим, что вооруженные силы Армении 4 июля в районе 20:00 с позиций, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и гранатометов территории проживания гражданского населения и нахождения гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района с целью уничтожения гражданского населения и умышленного уничтожения личного имущества граждан.

В результате жители села Алханлы - Сахиба Идрис гызы Аллахвердиева 1966 г.р., ее внучка Захра Эльнур гызы Гулиева 2016 г.р. погибли. Еще одно гражданское лицо Салминаз Ильтифат гызы Гулиева 1965 г.р. госпитализирована с тяжелыми телесными ранениями.