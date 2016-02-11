Араз Азимов: "Задержки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта оказывают негативное влияние на региональную безопасность" - ФОТО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Задержки в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и сохраняющийся статус-кво оказывают негативное влияние на региональную безопасность и реализацию региональных проектов". Как сообщает Report со ссылкой на пресс службу ОБСЕ, об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов, выступив сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В своей речи замминистра рассказал о текущих вызовах безопасности на Южном Кавказе и отметил необходимость активизировать работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

А. Азимов призвал провести встречу всех членов Минской группы, которая будет созвана для обеспечения полного использования этого формата в разрешении конфликта.

Замминистра также подчеркнул, что Азербайджан остается приверженным международным нормам, а также борьбе с международными угрозами, такими как тероризм, наркотрафикинг и радикализация.