Араз Азимов: Необходим график согласованных действий для начала вывода армянский войск с территорий Азербайджана

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Необходим график согласованных действий для начала вывода армянский войск с азербайджанских территорий". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

"Необходимо устранить препятствия. Урегулирование любого конфликта начинается с схождения позиций сторон на какой-то общей базе. И нам придумывать и изобретать ее не надо: она состоит из принципов и норм международного права и резолюций Совбеза ООН, принятых в 1993 году. Эти резолюции составляют набор принципиальных установок и требований, включая освобождение оккупированных территорий, обеспечение условий для возвращения населения и т.д.

Если эта база признается другой стороной, то можно двигаться дальше. Такого рода планы составлялись и в 92-ом, и в 93-ем году, но они срывались действиями армянской стороны. Пока эта практика не будет устранена, я не думаю, что мы можем двигаться вперед", - заявил А. Азимов.

"Мы очень часто слышим от сопредседателей МГ ОБСЕ, что они обсуждают со сторонами вопросы урегулирования. И иногда они намекают на то, что надо согласовать принципы. Иногда говорят, что надо согласовать подходы. Но опять-таки принципы существуют, подходы существуют. Необходим график согласованных действий для начала вывода армянский войск с азербайджанских территорий. Это все должно быть при гарантиях безопасности. Об этом тоже можно говорить.

График действий также можно разработать. Я не вижу в этом проблемы, проблемы есть в другом. В противоречиях и в конкретных интересах армянской стороны и тех, кто их поддерживает, в продолжении удержания территорий Азербайджана под своим военным контролем, пытаясь выторговать такого рода политические условия, которые кажутся нынешнему руководству Армении выгодными", - заявил замминистра.