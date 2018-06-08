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    Анджей Каспршик провел мониторинг на линии соприкосновения войск

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8-го июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ прошел мониторинг. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, мониторинг завершился без инцидентов.

    С азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер. 

    На оккупированных и контролируемых вооруженными силами Армении территориях Азербайджана мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару. 

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