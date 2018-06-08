Анджей Каспршик провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8-го июня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ прошел мониторинг.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, мониторинг завершился без инцидентов.

С азербайджанской стороны мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Саймон Тиллер.

На оккупированных и контролируемых вооруженными силами Армении территориях Азербайджана мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.