Анджей Каспршик проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 18-го апреля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнен Йович и Михаил Олару.