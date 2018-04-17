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    Анджей Каспршик проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 18-го апреля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнен Йович и Михаил Олару.

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