Анджей Каспршик прибыл в Нагорный Карабах

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибыл на оккупированные Арменией территории Азербайджана - в Нагорный Карабах.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в Ханкенди он встретился с представителями сепаратистского режима.

Напомним, что в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 7 марта на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.