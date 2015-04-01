​Андраник Григорян: Я призываю родителей, матерей, сестер армянских солдат перейти на азербайджанскую сторону - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Распространены новые видеокадры с Андраником Григоряном, добровольно перешедшего на азербайджанскую сторону. Как сообщает Report, видеозапись подготовлена Киностудией документальных и учебных фильмов министерства обороны. На видеозаписи Андраник Григорян дает информацию о себе и объясняет причины перехода на азербайджанскую сторону:

"Я, Андраник Араратович Григорян, родился в 1991 году в селе Бердашен Мартунинского района. В апреле 2012 года был призван на военную службу по контракту. 22 марта 2015 года я перешел на азербайджанскую сторону. В Нагорном Карабахе я чувствовал себя плохо. С нами там плохо обращались. Призываю всех военнослужащих перейти на азербайджанскую сторону, потому, что я стал свидетелем того, как в Азербайджанской Республике обращаются с военнослужащими. Азербайджанцы не хотят войны, однако сильно обороняются. Наше руководство обманывает нас и отправляет народ на смерть ради собственных интересов. Я устал от бессмысленной борьбы, не хочу умирать и очень устал от этой войны. В Азербайджане за нами смотрят хорошо, одевают, обувают, кормят. Здесь я чувствую себя очень хорошо. Призываю солдат сложить оружие, а их родителям, матерям и братьям советую перейти на азербайджанскую сторону. Я добровольно перешел на азербайджанскую сторону лишь по одной причине - не хочу умирать. Хочу продолжать жить".