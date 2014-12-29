​Аналитик: Ведущие игроки мировой политики не заинтересованы в эскалации нагорно-карабахского конфликта

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Армения в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не пойдет на уступки Азербайджану, опасаясь создания дополнительных поводов для внутриполитического недовольства.

Об этом Report заявил руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений, политический аналитик Михаил Нейжмаков, комментируя уходящий год в контексте прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

"В 2014 году напряженность в зоне Карабахского конфликта серьезно выросла. Минимум дважды - в августе и ноябре - многие наблюдатели не исключали возобновления масштабной войны в регионе", - заявил М.Нейжмаков.

Он отметил, что, однако, вооруженные инциденты так и не переросли в длительный конфликт.

По его мнению, влияние тех же факторов, которые в уходящем году удержали обе стороны конфликта от масштабного противостояния, сохранится и даже усилится в 2015-м. "Перспективы новых проектов, связанных с развитием "Южного газового коридора", делают возобновление войны нежелательной для Азербайджана. В то же время, руководство Армении в условиях потепления российско-азербайджанских отношений, а также внешнеполитических и экономических трудностей своего ключевого партнера, России, скорее всего, также попытается избежать перехода конфликта в "горячую" фазу", - подчеркнул аналитик. М.Нейжмаков добавил, что, кроме того, ведущие игроки мировой политики, имеющие свои интересы в регионе, не заинтересованы в эскалации конфликта.

"Важным для них может оказаться и партнерство с державами региона для получения здесь тыловых баз при проведении операций против ИГИЛ", - сказал он.

Кроме того, руководитель центра заявил, что Россия, вовлеченная в конфликт в Украине, не хочет открытия "второго фронта" на Южном Кавказе.

Коснувшись темы посредничества в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, аналитик отметил активизацию усилий сопредседателей МГ ОБСЕ во второй половине 2014 года в связи с ростом напряженности в регионе.

Он выразил мнение, в этом контексте наиболее эффективны стали посреднические усилия России, указав в качестве примера встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна при посредничестве главы РФ Владимира Путина, "остановившую всплеск напряженности между Баку и Ереваном".

М.Нейжмаков отметил, что у России появился дополнительный стимул по недопущению эскалации конфликтов в регионе.

"Москва сегодня возлагает большие надежды на сотрудничество с Анкарой, в том числе в энергетической сфере. Турция, как черноморское государство, может оказывать влияние и на украинский кризис. В случае возобновления "горячего" армяно-азербайджанского конфликта в него, прямо или косвенно, будут втянуты Москва и Анкара, причем по разные стороны фронта, что, конечно, приведет к ухудшению российско-турецких отношений. Поэтому, скорее всего, в 2015 году из всех сопредседателей Минской группы именно Москва проявит наибольшие усилия в вопросах нагорно-карабахского урегулирования", - отметил аналитик.

М.Нейжмаков подчеркнул, что не стоит ожидать серьезных прорыв в вопросу урегулирования данного конфликта в будущем году. Он связал это с тем фактом, что результативные переговоры в той или иной степени предполагают уступки с армянской стороны, на что Ереван не может пойти.

"Но в условиях роста активности оппозиции, руководство Армении вряд ли пойдет на такие уступки, опасаясь создать дополнительные поводы для внутриполитического недовольства", - сказал руководитель центра.

Комментируя вопрос об успехах Азербайджана во внешнеполитической деятельности, эксперт отметил, что безусловным успехом для Баку является серьезный прогресс в российско- и ирано-азербайджанских отношениях.

"Появились новые перспективы и у энергетических проектов, связанных с азербайджанскими энергоресурсами. Отказ России от строительства трубопровода "Южный поток" создал дополнительные стимулы для строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов. Показательно, что еще до закрытия "Южного потока" в проект TANAP вошла BP", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, последние годы неоднократно демонстрировали, как надежды европейцев на азербайджанские энергоресурсы приводили к активизации отношений Баку с ведущими державами ЕС.

"Эта тенденция вполне может реализоваться и в 2015 году. Даже, несмотря на то, что пока представители Евросоюза, во многом, следуют в фарватере американской политики и также подвергают критике власти Азербайджана в связи с положением СМИ и правозащитного сообщества в стране", - сказал эксперт.

Одним из важнейших событий в политической сфере уходящего года глава центра назвал осложнение отношений между Баку и Вашингтоном.

"Самыми известными проявлениями этой тенденции стало скандальное интервью тогдашнего американского посла в Азербайджане Ричарда Морнингстара в середине и критика Госдепом США внутренней политики страны в конце 2014 года", - подчеркнул М.Нейжмаков.

Эксперт связал ухудшение также с попыткой Вашингтона повлиять на турецко-азербайджанские отношения.

"Серьезное охлаждение между американским руководством и нынешним турецким президентом Реджепом Эрдоганом давно ни для кого не секрет. А ведь еще в упомянутом заявлении Морнингстара "гарантами независимости" Азербайджана - видимо, столь грубо дипломат обозначил основных союзников - были названы США и ЕС, но никак не была упомянута Турция", - сказал аналитик.

"В целом, 2015 год сулит большие вызовы Баку во внешней политике. С одной стороны, сложные отношения между Россией и Западом, будут подталкивать Москву к сближению с Азербайджаном. С другой, настороженность Кремля вызывает внимание Запада к ресурсам и транзитным возможностям Южного Кавказа", - подчеркнул М.Нейжмаков.

По его словам, заинтересованность Вашингтона в укреплении влияния на постсоветском пространстве и в регионе Большого Ближнего Востока по-прежнему не отменяет готовности американской стороны навязывать свою политику странам этих регионов.

"Наконец, проблемы для Баку создает падение мировых цен на энергоносители", - резюмировал аналитик.