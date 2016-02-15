​Американский сопредседатель: Оккупированные территории должны быть возвращены под контроль Азербайджана

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Мы не возражаем обсуждению нагорно-карабахского конфликта в региональных и международных организациях и поддерживаем права Азербайджана и Армении поднимать данный вопрос так, как они желают.

Сопредседатели подчеркивают, что принятый Минской группой формат переговоров остается неизменным. Надеемся, что для решения конфликта путем переговоров Армения и Азербайджан останутся верны обязательствам и будут тесно сотрудничать с Минской группой".

Как сообщает Report, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, отвечая на вопрос "Правительство Азербайджана выступило с резкой критикой на призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ к ПАСЕ по поводу резолюции по Нагорному Карабаху. Что побудило сопредседателей сделать подобный призыв?".

Американский сопредседатель заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым для продолжения обсуждений элементов решения конфликта.

"Для достижения прочного решения конфликта, наши переговоры опираются на принципы международного права - Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, и в особенности на принципы территориальной целостности, самоопределения и неприменения силы.

Как составная часть плана всестороннего урегулирования конфликта, оккупированные территории должны быть возвращены под контроль Азербайджана, включая вопрос определения статуса Нагорного Карабаха", - подчеркнул он.